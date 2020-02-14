Євростат назвав країни ЄС з найвищим рівнем одружень

2018 року країнами Європейського Союзу з найбільшою кількістю шлюбів у відношенні до населення були Кіпр (7,8 шлюбів на 1000 мешканців), Румунія (7,4), Литва (7,0) та Латвія (6,8). За ними - Мальта (5,8), Словаччина (5,7) та Данія (5,6).

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані 14 лютого опублікував Євростат - статистичне бюро ЄС.

Найнижчий показник склав близько 3 шлюбів на 1000 мешканців, про що повідомлялося в Люксембурзі (3,1), Італії (3,2) та Португалії (3,4).

Читайте також Євростат порівняв тривалість життя у країнах ЄС

Далі йдуть Іспанія, Франція (дані 2017 року) та Словенія (всі 3,5).

Середній показник по блоку - 4,4.

За даними Євростату від 2018 року, майже половина дітей у ЄС народжується поза шлюбом, найбільше – у Франції.