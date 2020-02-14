У Німеччині - рейди проти терористичної групи, що хотіла розпалити війну

Німецька поліція провела рейди у шести федеральних землях, підозрюючи терористичну групу в підготовці нападів на політиків, прохачів притулку та мусульман, аби спровокувати громадянську війну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Обшуки провели за 13 адресами в Баден-Вюртемберзі, Баварії, Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії, Рейнланд-Пфальці і Саксонії-Ангальті, шукаючи докази терористичної діяльності.

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Поліція підозрює, що 5 чоловіків у віці від 20 до 50 років планували напади на політиків, прохачів притулку та мусульман. Прокуратура заявила, що чоловіки хотіли спровокувати в Німеччині громадянську війну, але їх плани не здійснилися.

Ще 8 осіб підозрюють у фінансовій підтримці основної групи, закупівлі зброї і наданні допомоги у майбутніх атаках.

За даними прокуратури, поки що нікого з підозрюваних не арештовано. Однак в п'ятницю міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії повідомив про відсторонення співробітника поліції у зв'язку з рейдами.