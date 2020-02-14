Уряд Британії схвалив міграційну систему з балами для працівників з-за кордону

Уряд Великої Британії схвалив введення з наступного року імміграційної системи, заснованої на балах, з метою зниження залежності країни від низькооплачуваних працівників з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністра Борис Джонсон заявив, що нова система набуде чинності в січні 2021 року - як тільки закінчиться перехідний період після Brexit і свобода пересування з ЄС. Він додав, що система буде "простішою" і "справедливішою", ніж чинні візові процедури.

Реформа, яка буде детально описана в законопроєкті про імміграцію, що повинен бути представлений в парламенті в березні, забезпечить, щоб Британія залишалася "відкритою і гостинною для талантів", і в той же час припинила б залежність країни від "дешевої, низькокваліфікованої робочої сили".

Очікується, що уряд в цілому буде слідувати рекомендаціям, висунутим незалежним Консультативним комітетом з міграції, включаючи зниження порогового рівня заробітної плати для деяких працівників з 30 000 до 25 600 фунтів стерлінгів.

Відповідно до нової системи, кандидати швидше отримають більше балів, якщо вони подадуть заявку на роботу в критично важливих державних секторах, таких як Національна служба охорони здоров'я і сфера освіти.

Також будуть розглядатися знання англійської мови, рівень освіти, вік і бажання працювати за межами Лондона.