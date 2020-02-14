Правительство Британии одобрило миграционную систему с баллами для работников из-за рубежа

Правительство Великобритании одобрило введение со следующего года иммиграционной системы, основанной на баллах, с целью снижения зависимости страны от низкооплачиваемых работников из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министра Борис Джонсон заявил, что новая система вступит в силу в январе 2021 года - как только закончится переходный период после Brexit и свобода передвижения из ЕС. Он добавил, что система будет "проще" и "справедливее", чем действующие визовые процедуры.

Реформа, которая будет подробно описана в законопроекте об иммиграции, который должен быть представлен в парламенте в марте, обеспечит, чтобы Великобритания оставалась "открытой и гостеприимной для талантов", и в то же время прекратила бы зависимость страны от "дешевой, низкоквалифицированной рабочей силы".

Ожидается, что правительство в целом будет следовать рекомендациям, выдвинутым в прошлом месяце независимым Консультативным комитетом по миграции, включая снижение порогового уровня заработной платы для некоторых работников с 30 000 до 25 600 фунтов стерлингов.

В соответствии с новой системой кандидаты, скорее получат больше очков, если они подадут заявку на работу в критически важных государственных секторах, таких как Национальная служба здравоохранения и обучение. Также будут рассматриваться знание английского языка, уровень образования, возраст и желание работать за пределами Лондона.