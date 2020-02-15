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Зеленський: не слід говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі

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Зеленський: не слід говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі

Субота, 15 лютого 2020, 12:54

Президент Зеленський вважає некоректним вживання терміну "війна в Україні".

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту.

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Мюнхенська конференція Зеленський
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