Зеленський: не слід говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі

Президент Зеленський вважає некоректним вживання терміну "війна в Україні". Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди". Зеленський наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту. доповнюється...

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