Зеленський: не слід говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі
Субота, 15 лютого 2020, 12:54
Президент Зеленський вважає некоректним вживання терміну "війна в Україні".
Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зеленський наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту.
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