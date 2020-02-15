Коронавірус: у Європі зафіксована перша смерть

Першою жертвою коронавірусу в Європі став літній турист з Китаю, який помер в одній з лікарень Парижа.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Його стан швидко погіршився, він перебував в критичному стані протягом декількох днів. Це перша смерть від коронавірусу за межами Азії і перша в Європі", - сказала міністр.

Згідно з повідомленням, 80-річний чоловік відвідував Париж, а коли у нього виявили вірус, то помістили на карантин.

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До Франції чоловік прибув 16 січня з провінції Хубей і переніс інфекцію легенів, викликану вірусом Covid-19. Через 9 днів після приїзду чоловіка госпіталізували.

Його 50-річна дочка, яка подорожувала разом з ним і у якої також виявили коронавірус, продовжує лікування і незабаром може покинути медзаклад.

В Європі випадки зараження вірусом були зафіксовані в 9 країнах у 46 осіб.

З 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції шестеро людей залишаються у лікарні, зокрема дочка покійного китайця, їхній стан стабільний. За даними представників французьких органів охорони здоров'я, чотири людини одужали.