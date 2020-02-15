Коронавирус: в Европе зафиксирована первая смерть

Первой жертвой коронавируса в Европе стал летний турист из Китая, который умер в одной из больниц Парижа.

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Его состояние быстро ухудшилось, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней. Это первая смерть от коронавируса за пределами Азии и первая в Европе", - сказала министр.

Согласно сообщению, 80-летний мужчина посещал Париж, а когда у него обнаружили вирус, то поместили на карантин.

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Во Францию ​​мужчина прибыл 16 января из провинции Хубэй и перенес инфекцию легких, вызванную вирусом Covid-19. Через 9 дней после приезда его госпитализировали.

Его 50-летняя дочь, которая путешествовала вместе с ним и в которой также обнаружили коронавирус, продолжает лечение и вскоре может покинуть медучреждение.

В Европе случаи заражения вирусом были зафиксированы в 9 странах в 46 человек.

Из 11 подтвержденных случаев заражения коронавируса во Франции шесть человек остаются в больнице, в частности дочь умершего китайца, их состояние стабильное. По данным представителей французских органов здравоохранения, четыре человека выздоровели.