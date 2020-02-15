Іран можуть притягнути до суду за збитий літак МАУ, якщо не будуть виконані вимоги

Держави, громадяни яких загинули у збитому іранською ракетою авіалайнері МАУ, залишають за собою право звернутися до міжнародних інституцій.

Про це заявив кореспонденту "Європейської правди" у Мюнхені міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як повідомляла "Європейська правда", міністри 5 держав Іран у Мюнхені зробили спільну заяву про те, що Іран нездатний розшифрувати чорні скриньки та має віддати їх на розшифрування іншій стороні. Крім цього, йдеться про необхідність провести кримінальне розслідування для притягнення винних до відповідальності, а також про потребу виплатити компенсації родинам загиблих.

Пристайко наголосив, що Україна очікує відносно швидких дій Ірану: "Ми не плануємо чекати довго. Ми говоримо про тижні та місяці, а не про роки".

На уточнююче запитання ЄвроПравди він відповів, що у разі відсутності дії, на які розраховує Україна та інші держави, вони можуть подати позов до міжнародних судів. "Ми залишаємо за собою право задіяти міжнародні правові інструменти, але наразі ми сподіваємося на дії Ірану", - заявив він.

Глава МЗС Канади Франсуа Шампань підтвердив, що міжнародна спільнота вважає Іран зобов’язаним вчинити дії, які від нього вимагають.

"Якщо ви визнали свою відповідальність (за збиття літака), то це призводить до наслідків", - пояснив він.