НАТО очікує додаткової допомоги з боку України – генсек

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО.

"Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу", – наголосив Зеленський.

Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні.

Українська сторона також порушила питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Крім того, сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.

Зеленський, зокрема, подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

Нагадаємо, у січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив про план України надіслати 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як альянс відновить її роботу.