НАТО ожидает дополнительной помощи со стороны Украины - генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях, и отметил, что видит прогресс в достижении мира благодаря восстановлению Нормандского формата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба Офиса президента Украины.

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО.

"Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО, которые являются эффективным инструментом системных преобразований в стране.

Украинская сторона также поставила вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей после встречи "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря и ситуацию на Донбассе.

Напомним, в январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сообщил о плане Украины направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу.