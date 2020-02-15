На сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний план "завершення війни в Україні"

На сайті Мюнхенської безпекової конференції знову з'явився скандальний план примирення України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

План із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

На сайті також вказано, що серед підписантів - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Всі троє відомі в експертній спільноті як ті, хто тяжіє до співпраці з РФ та до врахування інтересів Росії.

У США вже назвали неприйнятним "мюнхенський план".

Міністерство закордонних справ України заявило про незгоду із ідеями щодо врегулювання конфлікту між РФ та Україною, які були оприлюднені у п’ятницю в Мюнхені.

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