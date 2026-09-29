ЗМІ: в ЄС закликають Україну прискорити реформи, щоб отримати фінансування

Лідери ЄС планують закликати Україну прискорити роботу над внутрішніми реформами, які дадуть змогу отримати фінансову підтримку на суму в мільярди євро, передбачену на 2026 рік.

Про це повідомляє Rapporteur з посиланням на попередній проєкт висновків Євроради, пише "Європейська правда".

У тексті документа, який отримало видання, міститься заклик до "всіх учасників, зокрема України, активізувати зусилля для забезпечення виплати" кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро та коштів у рамках Ukraine Facility на 2026 рік.

Наразі з 45 млрд євро, виділених на цей рік у рамках кредиту, було виплачено лише 14,9 млрд євро, частково через те, що український парламент не ухвалив антикорупційні та податкові реформи, яких вимагав Брюссель.

Глави держав та урядів зустрінуться 15 та 16 жовтня для обговорення питань щодо України, оборони, міграції та наступного довгострокового бюджету ЄС.

У понеділок міністр фінансів України Сергій Марченко, судячи з усього, відхилив вимогу Брюсселя щодо впровадження Києвом податкових реформ, пов’язаних із кредитом, аргументуючи це тим, що українські підприємства та громадяни вже страждають від дедалі жорстокіших ударів дронів та ракет з боку Росії та руйнівної для економіки морської блокади Чорного моря з боку Москви.

"Чесно кажучи, я не впевнений, що зараз саме час обкладати українців додатковими податками", – сказав Марченко на заході, організованому Європейським політичним центром, брюссельським аналітичним центром.

Згідно з внутрішнім інформаційним документом видання, Брюссель визначив кілька реформ як такі, що перебувають "під загрозою" через те, що український парламент не ухвалив їх.

Сюди входять закон про скасування податкових пільг для імпортованих посилок та закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

У вівторок, 29 вересня, у Брюсселі Марченко обговорить потреби України у фінансуванні на засіданні Ukraine Donor Platform, яка координує міжнародне фінансування Києва. Захід проводитиме комісарка з питань розширення Марта Кос.

Нагадаємо, очевидці повідомляли, що зустріч президента Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у Нью-Йорку, де проходить сесія Генеральної асамблеї ООН, була напруженою. Зокрема, Україна була обурена тим, що ЄС погодився скасувати санкції проти двох російських олігархів у рамках угоди про продовження санкцій.

Недавно у ЄС застерегли: для отримання подальших фінансових виплат від Європейського Союзу Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.