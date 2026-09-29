Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець попросив притулку у Хорватії

Громадянин України Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює у підриві обох ниток газопроводу "Північний потік", попросив у Хорватії політичного притулку.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів адвокат українця Микола Катеринчук, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Катеринчук наголосив, що прохання про притулок не зупиняє процесу екстрадиції до Німеччини автоматично.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", – сказав захисник українця.

Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня заявила про затримання у Хорватії Журавльова у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків". До цього він двічі уник арешту та екстрадиції до Німеччини.

У вересні хорватський суд дозволив екстрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний".

У Німеччині вже перебуває під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.