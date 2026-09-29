У Польщі вважають, що Росія може здійснити провокації на їхній території "під чужим прапором"

Заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек заявив, що росіяни можуть здійснити провокацію "під чужим прапором" – тобто звинуватити у всьому Україну.

Про це він заявив в ефірі на TVP Info, інформує "Європейська правда".

На думку заступника міністра оборони Польщі, Росія захоче перекласти відповідальність на Україну у випадку атак на польській території.

"Наприклад, дрон атакує критичну інфраструктуру на території Польщі, а росіяни намагатимуться довести, що він не їхній, а український. Така ситуація може статися. Це спроба, з одного боку, виправдати себе, а з іншого – перекласти відповідальність на когось іншого", – зазначив Взьонтек.

За словами Станіслава Взьонтека, зараз Росія ескалує свої дії щодо Польщі, а також країн Балтії, Німеччини чи Великої Британії. Мета – налякати та роз’єднати Європу й спонукати її зменшити підтримку України.

"Це метод, який, на жаль, також дозволяє розпалювати суспільний неспокій і очікування: "нарешті дайте нам жити в спокої". Однак якщо ми хочемо жити в мирі, ми маємо бути готові до стримування супротивника та адекватного реагування. Росіяни не матимуть сумнівів щодо застосування зброї, якщо ми будемо лише пасивно чекати. Ми маємо демонструвати свою готовність діяти", – сказав міністр.

Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск попередив про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, дроновий удар з боку Росії пошкодив приміщення КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Це вже не перша російська атака на прикордонну інфраструктуру з Польщею.