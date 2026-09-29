Глава МЗС Німеччини закликає Словаччину до більшої солідарності щодо санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Братислави у вівторок закликав Словаччину активніше підтримувати заходи ЄС, спрямовані проти Росії у зв’язку з війною проти України.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Після переговорів Вадефуль і його словацький колега Юрай Бланар підтвердили свою "повну підтримку України".

Глава німецької дипломатії зазначив, що, на його думку, це також передбачає припинення поставок російських енергоносіїв.

Усі партнери мають "виступити єдиним фронтом" у цьому питанні, сказав Вадефуль, звертаючись до Бланара.

На Москву потрібно чинити "більший тиск", оскільки "Росія не виявляє жодної готовності до укладення миру", тоді як Україна, навпаки, "неодноразово заявляла про свою готовність" припинити війну, зазначив він.

Не згадуючи безпосередньо Словаччину, Вадефуль зазначив, що ставити під сумнів те, що найбільшою загрозою для Європи є "агресивний імперіалізм Путіна", було б "не лише проявом відсутності солідарності, а й безвідповідальністю".

ЄС не може собі дозволити, щоб окремі держави-члени блокували такі заходи, як санкції, додав міністр закордонних справ Німеччини.

Своєю чергою Бланар засудив війну Росії проти України як грубе порушення міжнародного права, але підтвердив позицію Словаччини, що військового вирішення конфлікту в сусідній країні бути не може.

Він зазначив, що переговори з Росією є неминучими. "Росія не зникне з карти світу", – сказав словацький міністр.

Зовсім нещодавно Братислава наполягала на скасуванні санкцій ЄС щодо російського олігарха Алішера Усманова.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.