У Латвії оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві

Уряд Латвії вирішив оголосити до 10 січня 2027 року надзвичайну ситуацію в сільському господарстві на всій території країни у зв’язку з наслідками злив та повеней 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Розпорядження уряду, підготовлене Міністерством землеробства, передбачає що міністерство організує збір інформації про площі, господарства, які постраждали від несприятливих метеорологічних умов 2026 року, та заподіяні збитки, а також визначить площі, господарства та збитки, завдані сільськогосподарській галузі.

Мета розпорядження – пом’якшити наслідки тривалих та інтенсивних опадів влітку та на початку осені 2026 року й спричиненого ними перезволоження для сільськогосподарської галузі, а також забезпечити юридичні рішення в ситуації, коли через несприятливі погодні умови неможливо повноцінно зібрати врожай та виконати інші сезонні сільськогосподарські роботи.

Вплив несприятливих погодних умов 2026 року на сільське господарство був нерівномірним як у часі, так і територіально. Хоча особливо виражені наслідки констатовані у західній частині Латвії, наприкінці літа та на початку осені рясні опади спостерігалися на всій території країни.

Показник посухи та вологості, гідрологічні дані та фактичні спостереження свідчать про те, що на окремих територіях несприятливі умови формувалися кумулятивно, оскільки повторні опади тривали на тлі підвищеної вологості, що утворилася раніше.

У 2025 році через наслідки тривалих злив та повеней надзвичайну ситуацію в сільському господарстві також було оголошено на всій території Латвії. Повторні несприятливі умови зменшують можливості господарств компенсувати збитки попередніх років за рахунок власних ресурсів та збільшують їхню фінансову вразливість.

За даними Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології, літо 2026 року в Латвії було дощовішим, ніж літо 2025 року. Загальна кількість опадів влітку 2026 року сягнула 288,1 міліметра, що на 29% перевищує сезонну норму, тоді як влітку 2025 року – 272,6 міліметра, що на 22% вище за норму. Таким чином, уже другий рік поспіль літо в Латвії було значно вологішим за норму, крім того, літо 2026 року стало 13-м найвологішим літом в історії спостережень.

За даними Служби підтримки села, досі про площі, які постраждали від несприятливих метеорологічних умов, повідомили 174 фермери, зазначивши 10 335 гектарів, що становить приблизно 0,4% від сільськогосподарських площ у країні.

Однак ці дані не відображають загального впливу несприятливих метеорологічних умов 2026 року. Фактичний вплив може бути значно ширшим, ніж обсяг площ, про який повідомляється на даний час.

Також ціни на ресурси для сільськогосподарського виробництва, як і раніше, залишаються високими.

Як повідомлялося, рівень води у Дністрі впав до критичної позначки – через це у Молдові обговорюють введення нових надзвичайних заходів у випадку погіршення ситуації.

Нагадаємо, влітку Румунії через обміління Дунаю довелося зупинити свою АЕС пори різні попереджувальні заходи.

А в Угорщині змінювали дно Дунаю, щоб уникнути повної зупинки АЕС.