У Франції затримано російського митця, який стоїть за секс-відео з кандидатом Макрона

Французька поліція заарештувала cкандального російського митця Петра Павленського, який стоїть за публікацією секс-відео, що спричинило вихід з гонки за крісло мера Парижа близького союзника президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомило видання Le Figaro з посиланням на джерело в правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

За словами джерела, арешт Петра Павленського не пов'язаний з публікацією відео. Розслідування стосується сутички в Парижі у новорічну ніч, коли Павленський поранив ножем двох людей, а його у відповідь вдарили пляшкою по голові.

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Арешт російського митця нібито планувався ще від початку січня.

Нагадаємо, у п’ятницю прізвище Павленського з’явилось у французьких ЗМІ в зв’язку з публікацією секс-відео, через яке відмовився від виборів у Парижі перший номер у списку партії президента Франції Бенжамен Гріво.

Павленський у четвер оприлюднив в інтернеті статтю про Гріво, додавши переписку політика із молодою дівчиною, а також відео сексуального характеру, які він відправляв їй.

Павленський став широко відомий у 2013 році після перфомансу, під час якого він прибив мошонку до бруківки на Червоній площі у Москві. Пізніше він пробув сім місяців у в'язниці за підпал в Москві вхідних дверей будівлі ФСБ.

Він покинув Росію у 2017 році і просив про притулок у Франції, коли російська влада звинуватила його в сексуальному нападі.

Сьогодні Павленський сказав, що Гріво - лише перший політик, на якого він націлився. За його словами, політики повинні були бути чесними, і він буде вести боротьбу з "пропагандою та пуританізмом політиків".