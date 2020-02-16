Во Франции задержан российский художник, который стоит за секс-видео с кандидатом Макрона

Французская полиция арестовала cкандального российского художника Петра Павленского, который стоит за публикацией секс-видео, что повлекла выход из гонки за кресло мэра Парижа близкого союзника президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

По словам источника, арест Петра Павленского не связан с публикацией видео. Расследование касается драки в Париже в новогоднюю ночь, когда Павленский ранил ножом двух человек, а его в ответ ударили бутылкой по голове.

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Арест российского художника якобы планировался еще в начале января.

Напомним, в пятницу фамилия Павленского появилось в французских СМИ в связи с публикацией секс-видео, из-за которого отказался от выборов в Париже первый номер в списке партии президента Франции Бенжамин Гриво.

Павленский в четверг обнародовал в интернете статью о Гриво, добавив переписку политика с молодой девушкой, а также видео сексуального характера, которые он отправлял ей.

Павленский стал широко известен в 2013 году после перформанса, во время которого он прибил мошонку к брусчатке на Красной площади в Москве. Позже он пробыл семь месяцев в тюрьме за поджог в Москве входной двери здания ФСБ.

Он покинул Россию в 2017 году и попросил убежища во Франции, когда российские власти обвинили его в сексуальном нападении.

Сегодня Павленский сказал, что Гриво - лишь первый политик, на которого он нацелился. По его словам, политики должны были быть честными, и он будет вести борьбу с "пропагандой и пуританством политиков".