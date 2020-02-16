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Штаб-квартиру коаліції США в Багдаді обстріляли ракетами

Неділя, 16 лютого 2020, 11:52

Штаб-квартиру міжнародної військової коаліції під керівництвом США в Багдаді рано вранці в неділю обстріляли ракетами. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами речника коаліції, жертв в ході останньої атаки по об'єктах США в Іраку не було. За його словами, напад виконали за допомогою "маленьких ракет".

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Військові Іраку у своїй заяві зазначили, що три ракети "Катюша" потрапили в укріплену "зелену зону", в якій знаходиться посольство США, дипломатичній місії інших країн і урядові будівлі Іраку. Четверта ракета впала на сусідню базу матеріально-технічного забезпечення іракських воєнізованих груп.

Вашингтон звинувачує воєнізовані угруповання, підтримувані Іраном, у все регулярніших ракетних обстрілах баз, у яких розквартировані сили США в Іраку.

Минулого місяця відбувся напад на сам комплекс посольства США, а в результаті ракетного обстрілу військової бази на півночі в грудні загинув цивільний підрядник зі США.

Сполучені Штати вбили головного іранського командира Касема Сулеймані і іракського командувача Абу Махді аль-Мухандіса під час бомбардування безпілотника в Багдаді минулого місяця. Після цього в регіоні виникла загроза повномасштабного конфлікту. 

У відповідь Іран здійснив перші ракетні атаки на дві військові бази, у яких розміщувалися сили США.

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