Штаб-квартиру коалиции США в Багдаде обстреляли ракетами

Штаб-квартиру международной военной коалиции под руководством США в Багдаде рано утром в воскресенье обстреляли ракетами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам представителя коалиции, жертв в ходе последней атаки по объектам США в Ираке не было. По его словам, нападение выполнили с помощью "маленьких ракет".

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Военные Ирака в своем заявлении отметили, что три ракеты "Катюша" попали в укрепленную "зеленую зону", в которой находится посольство США, дипломатической миссии других стран и правительственные здания Ирака. Четвертая ракета упала на соседнюю базу материально-технического обеспечения иракских военизированных групп.

Вашингтон обвиняет военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, во все более регулярных ракетных обстрелах баз, в которых расквартированы силы США в Ираке.

В прошлом месяце произошло нападение на комплекс посольства США, а в результате ракетного обстрела военной базы на севере в декабре погиб гражданский подрядчик из США.

Соединенные Штаты убили главного иранского командира Касема Сулеймани и иракского командующего Абу Махди аль-Мухандиса во время бомбардировки беспилотника в Багдаде в прошлом месяце. После этого в регионе возникла угроза полномасштабного конфликта.

В ответ Иран осуществил первые ракетные атаки на две военные базы, в которых размещались силы США.