Штаб-квартиру коалиции США в Багдаде обстреляли ракетами
Штаб-квартиру международной военной коалиции под руководством США в Багдаде рано утром в воскресенье обстреляли ракетами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
По словам представителя коалиции, жертв в ходе последней атаки по объектам США в Ираке не было. По его словам, нападение выполнили с помощью "маленьких ракет".
Военные Ирака в своем заявлении отметили, что три ракеты "Катюша" попали в укрепленную "зеленую зону", в которой находится посольство США, дипломатической миссии других стран и правительственные здания Ирака. Четвертая ракета упала на соседнюю базу материально-технического обеспечения иракских военизированных групп.
Вашингтон обвиняет военизированные группировки, поддерживаемые Ираном, во все более регулярных ракетных обстрелах баз, в которых расквартированы силы США в Ираке.
В прошлом месяце произошло нападение на комплекс посольства США, а в результате ракетного обстрела военной базы на севере в декабре погиб гражданский подрядчик из США.
Соединенные Штаты убили главного иранского командира Касема Сулеймани и иракского командующего Абу Махди аль-Мухандиса во время бомбардировки беспилотника в Багдаде в прошлом месяце. После этого в регионе возникла угроза полномасштабного конфликта.
В ответ Иран осуществил первые ракетные атаки на две военные базы, в которых размещались силы США.