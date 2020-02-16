Російський ініціатор скандального "мюнхенського плану" прокоментував його провал

Андрєй Кортунов, генеральний директор Російської ради з міжнародних справ, яка є одним з ініціаторів скандального мюнхенського "мирного плану" щодо конфлікту на Донбасі, заявив, що не варто вбачати в цьому документі "зловісні політичні задуми" і "мюнхенську змову".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у коментарі Deutsche Welle.

Кортунов розповів, що ініціаторами цього документу були Російська рада з міжнародних справ, яку він очолює, європейський аналітичний центр European Leadership Network та американська організація Nuclear Threat Initiative.

"Зрозуміло, що цей документ подобається не всім, але мені здається, невірно вбачати в ньому якісь зловісні політичні задуми, як це визначили в апараті Порошенка - як мюнхенську змову. Я хочу підкреслити, що політика - це мистецтво можливого, як казав Бісмарк, і автори цього документу виходили з того, що можливо на сьогодні", - зазначив Кортунов.

Щодо пункту цього документу відносно початку національного діалогу про українську ідентичність, у тому числі з Росією, він додав, що це було б корисним для України.

"Україна є дуже плюралістичним суспільством і для неї такий діалог був би корисним. Щодо участі інших країн-сусідів - це питання до українського керівництва, наскільки воно готове до такого діалогу", - сказав гендиректор РРМС.

Нагадаємо, план із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

У США назвали неприйнятним "мюнхенський план", а міністерство закордонних справ України заявило про незгоду із ідеями цього плану.

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