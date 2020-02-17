У Фінляндії готові розглянути запровадження військового призову для жінок

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен готовий розглянути варіант призову жінок до війська.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

"Слід розглянути питання (призову жінок). В ході призову можна було б розповісти про можливості, які служба в армії пропонує. Заодно можна було б перевірити, чи все в порядку у молодих людей, і за необхідності порадити, куди можна звернутися за допомогою", - сказав міністр.

Повідомляється, що парламентська робоча група за участю всіх партій незабаром розпочне підготовку реформи оборонних сил. Кайкконен сподівається, що робоча група обговорить питання про ведення призову для жінок.

Пропозицію підтримує також Союз резервістів. Другий голова Союзу Терхі Хакола зазначає, що у Фінляндії багато жінок, які могли б стати відмінними солдатами. Однак вони не обов'язково повинні зосереджуватися на тих самих сферах, що й чоловіки.

"У багатьох жінок є знання в галузі кібербезпеки", - зазначив він.

У разі необхідності Фінляндія може активізувати 280 тисяч військовослужбовців, з яких більше 56% - резервісти.

Військову службу щорічно проходить 20 тисяч осіб, серед них близько тисячі жінок.