В Финляндии готовы рассмотреть введение военного призыва для женщин

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен готов рассмотреть вариант призыва женщин в армию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

"Следует рассмотреть вопрос (призыва женщин). В ходе призыва можно было бы рассказать о возможностях, которые служба в армии предлагает. При этом можно было бы проверить, все ли в порядке у молодых людей, и при необходимости посоветовать, куда можно обратиться за помощью", - сказал министр.

Сообщается, что парламентская рабочая группа с участием всех партий скоро приступит к подготовке реформы оборонных сил. Кайкконен надеется, что рабочая группа обсудит вопрос о ведении призыва для женщин.

Предложение поддерживает также Союз резервистов. Второй председатель Союза Терхо Хакола отмечает, что в Финляндии много женщин, которые могли бы стать отличными солдатами. Однако они не обязательно должны сосредотачиваться на тех же областях, что и мужчины.

"У многих женщин есть знания в области кибербезопасности", - отметил он.

В случае необходимости Финляндия может задействовать 280 тысяч военнослужащих, из которых более 56% - резервисты.

Военную службу ежегодно проходит 20 тысяч человек, среди них около тысячи женщин.