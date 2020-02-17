ЄС розширив санкції проти сирійського режиму

Європейський Союз додав у свій санкційний список 8 осіб і 2 компанії, які співпрацювали з сирійським режимом Башара Асада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рада ЄС проінформувала у понеділок на своєму сайті.

"Сьогодні Рада додала 8 провідних бізнесменів і 2 організації, пов'язані з цими бізнесменами, в список осіб і організацій, що підпадають під санкції проти сирійського режиму і його прихильників", - сказано у повідомленні.

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"Їхня діяльність прямо принесла користь режиму Асада, в тому числі через проєкти, розташовані на землях, експропрійованих у переміщених осіб", - додається у заяві.

Станом на сьогодні під санкціями ЄС щодо Сирії перебувають 277 осіб і 71 компанія.

Крім того, санкції ЄС щодо Сирії включають нафтове ембарго, обмеження на певні інвестиції, заморожування активів сирійського Центрального банку, що знаходяться в ЄС, та експортні обмеження на обладнання та технології, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

Санкції ЄС проти Сирії були введені в 2011 році і переглядаються щорічно.