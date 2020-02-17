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У Раді Європи розкритикували Монако за погану боротьбу з корупцією

Понеділок, 17 лютого 2020, 18:04

Антикорупційний орган Ради Європи GRECO розкритикував Монако через низький рівень виконання рекомендацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті на сайті Ради Європи.

Експерти заявили, що влада Монако виконали лише 2 з 16 рекомендацій, що стосуються запобігання корупції серед парламентарів, суддів і прокурорів.

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"Необхідна більша прозорість для призначення та управління кар'єрою суддів і прокурорів, в тому числі на рівні Верховного суду", - йдеться у звіті.

Водночас, у доповіді наголошується прогрес, в тому числі у прийнятті нового законодавства про організацію Верховного суду.

"Також з задоволенням відзначаємо, що влада Монако заявила про свій намір підготувати Кодекс поведінки для парламентаріїв, посилити правила процедури Національної ради, розширити спектр санкцій за проступки з боку парламентаріїв", - йдеться у звіті.

Владі країни пропонується представити доповідь про стан виконання рекомендацій, які не були виконані, як можна швидше і не пізніше 31 грудня 2020 року.

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Монако Рада Європи
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