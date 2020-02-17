В Совете Европы раскритиковали Монако за плохую борьбу с коррупцией

Антикоррупционный орган Совета Европы GRECO раскритиковал Монако из-за низкого уровня выполнения рекомендаций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете на сайте Совета Европы.

Эксперты заявили, что власти Монако выполнили лишь 2 из 16 рекомендаций, касающихся предотвращения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.

"Необходима большая прозрачность для назначения и управления карьерой судей и прокуроров, в том числе на уровне Верховного суда", - говорится в отчете.

В то же время, в докладе отмечается прогресс, в том числе принятие нового законодательства об организации Верховного суда.

"Также с удовлетворением отмечаем, что власти Монако заявили о своем намерении подготовить Кодекс поведения для парламентариев, усилить правила процедуры Национального совета, расширить спектр санкций за проступки со стороны парламентариев", - говорится в отчете.

Властям страны предлагается представить доклад о состоянии выполнения рекомендаций, которые не были выполнены, как можно скорее и не позднее 31 декабря 2020 года.