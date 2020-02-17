ЄС обговорить врегулювання на Близькому Сході після виборів в Ізраїлі

Глави МЗС Євросоюзу обговорять врегулювання між Палестиною та Ізраїлем на наступному засіданні Ради ЄС, вже після парламентських виборів в Ізраїлі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок в Брюсселі розповів глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми коротко обговорили, як найкраще перезапустити політичний процес, який буде прийнятним для обох сторін, і як найкраще захистити міжнародно погоджені параметри і ключові правила міжнародного права", - сказав Боррель.

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"Кілька міністрів попросили, щоб на наступній зустрічі глав МЗС цей пункт був на порядку денному, з конкретною дискусією і резолюціями. Ми це зробимо, після виборів в Ізраїлі", - додав глава європейської дипломатії.

Парламентські вибори в Ізраїлі повинні відбутися 2 березня.

Нагадаємо, раніше Боррель закликав ЄС розглянути альтернативу мирному плану президента США на Близькому Сході. Боррель відкидає план Трампа, який передбачає визнання поселень на окупованому Ізраїлем Західному березі. Палестина категорично проти запропонованого Сполученими Штатами плану.

ЄС не визнає ізраїльські поселення, які розміщені на окупованих Ізраїлем територіях.