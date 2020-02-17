ЕС обсудит урегулирование на Ближнем Востоке после выборов в Израиле

Главы МИД Евросоюза обсудят урегулирование между Палестиной и Израилем на следующем заседании Совета ЕС, уже после парламентских выборов в Израиле.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом после встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник в Брюсселе рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня мы коротко обсудили, как лучше перезапустить политический процесс, который будет приемлемым для обеих сторон, и как лучше защитить международно согласованные параметры и ключевые правила международного права", - сказал Боррель.

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"Несколько министров попросили, чтобы на следующей встрече глав МИД этот пункт был в повестке дня, с конкретной дискуссией и резолюциями. Мы это сделаем, после выборов в Израиле", - добавил глава европейской дипломатии.

Парламентские выборы в Израиле должны состояться 2 марта.

Напомним, ранее Боррель призвал ЕС рассмотреть альтернативу мирному плану президента США на Ближнем Востоке. Боррель отвергает план Трампа, который предусматривает признание поселений на оккупированном Израилем Западном берегу. Палестина категорически против предложенного Соединенными Штатами плана.

ЕС не признает израильские поселения, расположенные на оккупированных Израилем территориях.