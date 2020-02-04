Головний дипломат ЄС відкинув план Трампа щодо Близького Сходу

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відкинув план президента Дональда Трампа щодо врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту, який передбачає визнання поселень на окупованому Ізраїлем Західному березі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві верховного представника, оприлюдненій 4 лютого.

За його словами, пропозиції президента США порушують домовленості, погоджені міжнародною спільнотою.

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ЄС не визнає ізраїльські поселення, які розміщені на окупованих територіях з 1967 року. Зокрема, йдеться про Західний берег, Східний Єрусалим і Голанські висоти.

"Кроки до анексії, якщо вона буде реалізована, не можуть залишитись без відповіді. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати всі зусилля, спрямовані на відродження політичного процесу відповідно до міжнародного права, який гарантує рівні права і прийнятність для двох сторін", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Трамп 28 січня представив свій мирний план, в якому пропонує створення повноцінної палестинської держави. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави.

Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. При цьому Трамп запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.

Переговори про палестинську державу вестимуть протягом чотирьох років. В цей час Ізраїль має заморозити будівництва поселень на палестинських територіях.

Білий дім також запропонував заходи, які передбачають як державні, так і приватні інвестиції обсягом $50 мільярдів. Внаслідок цього планується створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП палестинської економіки протягом 10 років.