ЄС зробить дотримання верховенства права умовою отримання коштів з бюджету - ЗМІ

Країни Європейського союзу отримають доступ до фінансування з бюджету ЄС на 2021-2027 роки за умови дотримання верховенства права.

Такий пункт міститься в проєкті рішення, підготовленого для саміту лідерів ЄС 20 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Буде введено загальний режим умов для усунення явних загальних недоліків щодо дотримання верховенства закону", - йдеться в проєкті.

Читайте також Польщу обурили заяви представника Єврокомісії щодо верховенства права

У документі зазначається, що Європейська комісія повинна буде рекомендувати, як вирішувати такі проблеми, а потім держави ЄС приймають рішення, чи підтримувати рекомендації. Рішення буде прийматися більшістю голосів, а не одноголосно.

Це, однак, знаменує собою зміну в порівнянні з більш ранньою пропозицією про те, що тільки країни ЄС більшістю голосів можуть відмовитися від такої пропозиції від Комісії.

Чисті платники до бюджету, такі як Німеччина, вже засудили цю зміна як ослаблення механізму тиску верховенства закону, який зараз застосовується до Польщі і Угорщини, уряди яких звинувачуються в порушенні основних демократичних принципів, таких як свобода судів, засобів масової інформації та наукових кіл.