ЕС сделает соблюдение верховенства права условием получения средств из бюджета - СМИ

Страны Европейского союза получат доступ к финансированию из бюджета ЕС на 2021-2027 годы при условии соблюдения верховенства права.

Такой пункт содержится в проекте решения, подготовленного для саммита лидеров ЕС 20 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Будет введен общий режим условий для устранения явных общих недостатков в надлежащем управлении властями государств-членов в отношении соблюдения верховенства закона", - говорится в проекте.

В документе отмечается, что Европейская комиссия должна будет рекомендовать, как решать такие проблемы, а затем государства ЕС принимают решение, поддерживать ли рекомендации. Решение будет приниматься большинством голосов, а не единогласно.

Это, однако, знаменует собой изменение по сравнению с более ранним предложением о том, что только большинство стран ЕС может отказаться от такого предложения от Комиссии.

Чистые плательщики в бюджет, такие как Германия, уже осудили это изменение как ослабление механизма давления верховенства закона, который сейчас применяется к Польше и Венгрии, правительства которых обвиняются в нарушении основных демократических принципов, таких как свобода судов, средств массовой информации и научных кругов.