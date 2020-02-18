Суд в Гаазі зобов'язав Росію виплатити $50 млрд акціонерам ЮКОС

Нідерландський апеляційний суд у Гаазі у вівторок скасував рішення суду нижчої інстанції про скасування виплати в розмірі 50 мільярдів доларів акціонерам нині не існуючого російського нафтового гіганта ЮКОС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У квітні 2016 року Окружний суд Гааги скасував рішення Постійного арбітражного суду, який зобов’язав російську державу відшкодувати акціонерам компанії, яка колись належала колишньому олігарху Михаїлу Ходорковському.

Сьогоднішнє рішення можна оскаржити у Верховному суді Нідерландів.

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Акціонери звернулися в Міжнародний арбітраж в Гаазі ще в 2005 році. 2007 року суд дійшов до висновку, що в Росії на ЮКОС на початку 2000-х здійснили масштабну атаку з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і відсторонити голову організації Ходорковського з політики.

Постанова суду у Нідерландах від 2017 року аналогічна до рішення Європейського суду з прав людини у Стразбурзі, який у 2014 році постановив стягнути з Росії близько 2 мільярдів євро на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Конституційний суд Росії дозволив РФ не виконувати рішення ЄСПЛ, ухваливши постанову, що рішення Європейського суду з прав людини за скаргою колишніх акціонерів компанії ЮКОС порушує положення російської Конституції.