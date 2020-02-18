Шторм "Денніс" у Британії: оголошено про загрозу нових серйозних повеней

У Великій Британії у вівторок оголошені нові попередження про загрозу повеней у зв’язку зі штормом "Денніс", який вирує в країні з суботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Агентство з охорони довкілля оголосило в Англії та Уельсі 10 серйозних попереджень про сильні повені, які можуть бути небезпечними для життя людей. Зокрема, попередження стосується розливу трьох рік – Северн Трент, Вай та Лугг. Близько 200 попереджень про менш серйозні повені залишаються дійсними для різних регіонів країни.

За даними агентства з охорони довкілля, понад 400 будинків і підприємств по всій країні затоплені, але їх кількість, ймовірно, зросте.

Серед найбільш постраждалих від шторму районів - Південний Уельс, Херефордшир, Вустершир і Шропшир, де місцева влада проводить евакуацію жителів.

Шторм "Денніс" є другим серйозним штормом цієї зими у Британії. Сильний вітер і проливні дощі призвели до порушення руху транспорту, затопивши дороги та залізницю.

В результаті негоди загинуло вже троє людей. Останньою жертвою стала 55-річна жінка, яку змило в автомобілі потоками води у графстві Вустершир.

Подальші опади очікуються цього тижня в різних частинах Великої Британії.

Уряд активізував схему екстреного фінансування для районів, які постраждали від повеней.

Нагадаємо, в суботу двоє людей потонули у Північному морі під час шторму. А в лондонському аеропорту Хітроу двом пілотам вдалося у шторм успішно посадити найбільший у світі пасажирський літак.