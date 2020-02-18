Шторм "Деннис" в Британии: объявлено об угрозе новых серьезных наводнений

В Великобритании во вторник объявлены новые предупреждения об угрозе наводнений в связи со штормом "Деннис", который бушует в стране с субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Агентство по охране окружающей среды сделало в Англии и Уэльсе 10 серьезных предупреждений о сильных наводнениях, которые могут быть опасны для жизни людей. В частности, предупреждение касается разлива трех рек - Северн Трент, Вай и Лугг. Около 200 предупреждений о менее серьезных наводнениях остаются действительными для разных регионов страны.

По данным агентства по охране окружающей среды, более 400 домов и предприятий по всей стране затоплены, но их количество, вероятно, возрастет.

Среди наиболее пострадавших от шторма районов - Южный Уэльс, Херефордшир, Вустершир и Шропшир, где местные власти проводят эвакуацию жителей.

"Деннис" стал вторым серьезным штормом этой зимой в Британии. Сильный ветер и проливные дожди привели к нарушению движения транспорта, затопив дороги и железную дорогу.

В результате непогоды погибли уже три человека. Последней жертвой стала 55-летняя женщина, которую смыло в автомобиле потоками воды в графстве Вустершир.

Дальнейшие осадки ожидаются на этой неделе в разных частях Великобритании.

Правительство активизировало схему экстренного финансирования для пострадавших от наводнений районов.

Напомним, в субботу два человека утонули в Северном море во время шторма. А в лондонском аэропорту Хитроу двум пилотам удалось в шторм успешно посадить крупнейший в мире пассажирский самолет.