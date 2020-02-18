Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Волкер не вірить у проведення виборів в ОРДЛО цього року

У Данії соцпрацівниця за 25 років вкрала майже 16 млн євро: її засудили на 6,5 років

Україна підніме питання загострення біля Золотого на Радбезі ООН

Бій біля Золотого: ЄС звинуватив бойовиків і чекає дій від Росії






Уряд Німеччини відмежувався від скандального "мюнхенського плану" – ЗМІ

Вівторок, 18 лютого 2020, 16:03

Представники федерального уряду не були задіяні у підготовці представлених у Мюнхені скандальних пропозицій щодо України та не були заздалегідь поінформовані про цю ініціативу.

Про це повідомила українська служба Deutsche Welle, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

Окремо у відповіді на офіційний запит DW у МЗС Німеччини наголосили, що про послаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна йтися не може. Так у відомстві прокоментували представлені "12 кроків до вищої безпеки в Україні і євроатлантичному регіоні".

Читайте також
Диктат із Мюнхена: чому з’явився скандальний план "12 кроків"

"Санкції пов’язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив’язані до повного виконання Мінських угод. Про послаблення санкцій можна буде думати лише після цього", - зазначив у вівторок, 18 лютого речник МЗС.

Нагадаємо, план із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

У США назвали неприйнятним "мюнхенський план"а міністерство закордонних справ України заявило про незгоду із ідеями цього плану.

Читайте також: "За лаштунками "мюнхенської змови": хто готував та хто зупиняв антиукраїнський план".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Мюнхенська конференція Німеччина
powered by lun.ua