Уряд Німеччини відмежувався від скандального "мюнхенського плану" – ЗМІ

Представники федерального уряду не були задіяні у підготовці представлених у Мюнхені скандальних пропозицій щодо України та не були заздалегідь поінформовані про цю ініціативу.

Про це повідомила українська служба Deutsche Welle, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".

Окремо у відповіді на офіційний запит DW у МЗС Німеччини наголосили, що про послаблення санкцій ЄС проти Росії з точки зору Берліна йтися не може. Так у відомстві прокоментували представлені "12 кроків до вищої безпеки в Україні і євроатлантичному регіоні".

"Санкції пов’язані з військовим втручанням Росії у конфлікт на Сході України. Тому вони прив’язані до повного виконання Мінських угод. Про послаблення санкцій можна буде думати лише після цього", - зазначив у вівторок, 18 лютого речник МЗС.

Нагадаємо, план із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.

У США назвали неприйнятним "мюнхенський план", а міністерство закордонних справ України заявило про незгоду із ідеями цього плану.

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