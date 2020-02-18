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Правительство Германии отмежевалось от скандального "мюнхенского плана" – СМИ

Вторник, 18 февраля 2020, 16:03

Представители федерального правительства не были задействованы в подготовке представленных в Мюнхене скандальных предложений в отношении Украины и не были заранее проинформированы об этой инициативе.

Об этом сообщила украинская служба Deutsche Welle, ссылаясь на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Отдельно в ответе на официальный запрос DW в МИД Германии отметили, что об ослаблении санкций ЕС против России с точки зрения Берлина речь идти не может. Так в ведомстве прокомментировали представленные в Мюнхене "12 шагов".

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"Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на Востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению Минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать только после этого", - отметил во вторник, 18 февраля, представитель МИД.

Напомним, план из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности. Через несколько часов текст плана исчез, но сейчас он снова доступен.

В США назвали неприемлемым "мюнхенский план", а Министерство иностранных дел Украины заявило о несогласии с идеями документа.

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Мюнхенская конференция Германия
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