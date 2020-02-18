Секс-скандал у Франції: прокуратура відкрила розслідування щодо Павленського

Паризька прокуратура відкрила попереднє розслідування щодо опублікованого в Інтернеті відео сексуального характеру, яке призвело до скандалу із кандидатом у мери Парижа Бенджаміном Гріво.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

Гріво був кандидатом у мери Парижа від партії президента Еммануеля Макрона, але відмовився від кампанії минулого тижня через компроментуюче відео.

Відео опублікував російський митець Пьотр Павленський, а одержувачем була його подруга Олександра де Таддео. Вони обоє були затримані поліцією і у вівторок мають постати перед суддею, де їм можуть висунути обвинувачення у вторгненні в приватне життя та публікації зображень сексуального характеру без згоди.

Павленський раніше заявляв, що хотів викрити "лицемірство" Гріво, який має дружину та дітей.

Прокуратура також розпочала розслідування щодо бійки за участю Павленського на новорічній вечірці. За даними слідства, він поранив ножем двох людей.