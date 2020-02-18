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Секс-скандал во Франции: прокуратура открыла расследование против Павленского

Вторник, 18 февраля 2020, 17:21

Парижская прокуратура открыла предварительное расследование относительно опубликованного в интернете видео сексуального характера, которое привело к скандалу с кандидатом в мэры Парижа Бенджамином Гриво.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Гриво был кандидатом в мэры Парижа от партии президента Эммануэля Макрона, но отказался от кампании на прошлой неделе из-за компрометирующего видео.

Видео опубликовал российский художник Петр Павленский, а получателем была его подруга Александра де Таддео. Они оба были задержаны полицией и во вторник должны предстать перед судьей, где им могут предъявить обвинение во вторжении в частную жизнь и публикации изображений сексуального характера без согласия.

Павленский ранее заявлял, что хотел разоблачить "лицемерие" Гриво, у которого есть жена и двое детей.

Прокуратура также начала расследование драки с участием Павленского на новогодней вечеринке. По данным следствия, он ранил ножом двух человек.

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