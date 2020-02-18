Волкер: жодних принципових змін на Донбасі не відбулося

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що за останні роки принципових змін у вирішення конфлікту на Донбасі не відбулося.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Жодних принципових змін на Донбасі не відбулося. Такими змінами мало би стати виведення російських військ чи розпуск так званих "народних республік", - сказав Волкер.

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Водночас, він вказав на певні успішні кроки, такі як ремонт мосту у Станиці Луганській, і питання стабільного постачання води.

"Є виведення важкого озброєння з кількох точок, і невеличке поліпшення гуманітарного доступу, і, звісно ж, обмін ув’язненими, але все це – маленькі кроки", - сказав Волкер.

Він також переконаний, що Росія не планує йти з Донбасу будь-коли в осяжному майбутньому.

"І тому зараз Україні важливо встановити чітке позиціювання в конфлікті з РФ. Ви маєте запобігати новій агресії, зберігати тиск на Росію, і у той самий час розвивати Україну як сучасну демократичну державу", - додав дипломат.