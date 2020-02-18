Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Волкер не верит в проведение выборов в ОРДЛО в этом году

В Дании соцработница за 25 лет украла почти 16 млн евро: ее осудили на 6,5 лет

Украина поднимет вопрос обострения у Золотого на Совбезе ООН

Бой возле Золотого: ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России






Волкер: никаких принципиальных изменений на Донбассе не произошло

Вторник, 18 февраля 2020, 19:39

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что за последние годы принципиальных изменений в решение конфликта на Донбассе не произошло.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Никаких принципиальных изменений на Донбассе не произошло. Такими изменениями должен был стать вывод российских войск или роспуск так называемых "народных республик", - сказал Волкер.

Вместе с тем он указал на определенные успешные шаги, такие как ремонт моста в Станице Луганской, и вопрос стабильного снабжения водой.

"Есть вывод тяжелого вооружения из нескольких точек, и небольшое улучшение гуманитарного доступа, и, конечно же, обмен заключенными, но все это - маленькие шаги", - сказал Волкер.

Он также убежден, что Россия не планирует уходить из Донбасса в обозримом будущем.

"И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", - добавил дипломат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua