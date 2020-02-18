Волкер: Росія ще не досягла своєї стратегічної мети в Україні

Стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка матиме проросійський вектор.

Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю "Європейській правді".

"Росія має стратегічну мету, яка ще не досягнута – їй потрібно, щоби в Києві з’явилася влада, що буде догідливою, послужливою для Москви…Або щоб Україна розпалася. Але я вважаю, що більш бажаний для Росії варіант – це контроль", - сказав Волкер.

Водночас, він переконаний, що російські плани в Україні не будуть втілені.

"Я упевнений у цьому, бо бачу, як змінилася Україна. Ви стали сильнішими. У вас відбулися демократичні вибори, мирна зміна влади. Економіка зростає, інфляція та кредитні відсотки падають. Українська армія стала незрівнянно сильнішою, ніж була шість років тому. Ви почали отримувати летальну зброю від США. У вас є чітка міжнародна підтримка. І що найголовніше – український народ нині має дуже сильну та чітку національну ідентичність, а також прагнення бути частиною Європи.", - додав він.

Дипломат підкреслив, що війна в Україні лишається свідомою, спланованою дією Росії, мета якої – тиснути на український уряд.

"І це дійсно має назву "війна". Її веде Росія проти України", - сказав Волкер.