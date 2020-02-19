9 країн ЄС хочуть скасувати вимогу регулярного повернення вантажівок на батьківщину

Дев'ять країн-членів ЄС, розташованих на географічній периферії блоку, мають намір не допустити вступу в силу нового пакета заходів з регулювання ринку вантажоперевезень (т.зв. Пакета мобільності) в його нинішньому вигляді через вимоги регулярного повернення транспортних вантажівок в країну реєстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За оцінкою міністрів транспорту Естонії, Болгарії, Кіпру, Угорщини, Латвії, Литви, Мальти, Польщі та Румунії, Пакет мобільності в його нинішньому вигляді суперечить екологічним цілям і принципам єдиного європейського ринку.

Нове регулювання передбачає обов'язкове повернення вантажного транспортного засобу через кожні вісім тижнів в країну реєстрації, що фактично може означати шість порожніх поїздок в рік. За оцінкою Мінекономіки, це призведе до додаткового забруднення навколишнього середовища, зростання транспортних витрат і загального зниження ефективності логістики, в результаті чого можуть також зрости ціни на товари і послуги.

Друга претензія до Пакета мобільності полягає в географічному обмеженні на надання транспортних послуг. "Ми разом з іншими країнами вважаємо, що ця вимога є дискримінаційною щодо компаній, розташованих на периферії Євросоюзу", - сказав міністр економіки Естонії Тааві Аас.

За оцінкою дев'яти країн, вищевказані недоліки законопроєкту порушують принципи внутрішнього ринку Європейського союзу і "Зеленої угоди" ЄС.

Європейська комісія пообіцяла провести додаткову оцінку цих вимог до передачі Пакета мобільності на затвердження до Європарламенту.

"Ми незадоволені і налаштовані критично, адже первинна мета Пакета мобільності полягала в тому, щоб відкрити транспортні ринки держав-членів ЄС для конкуренції, уточнивши при цьому існуючі правила, а кінцевий результат вийшов протилежним - додали цілий ряд вимог, які призводять до ще більшого закриття ринків", - сказав естонський міністр.

Країни, що виступили проти законопроєкту, готові звернутися до суду в разі його ухвалення.

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