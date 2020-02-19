У Словаччині шість депутатів ночували в парламенті, щоб не допустити змін бюджету

Шість депутатів словацького парламенту провели ніч у сесійній залі і зранку блокували трибуну, щоб завадити проведенню засідання, на якому мають розглядатися додаткові соціальні ініціативи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

Депутати окупували трибуну ще у вівторок і завадили засіданню парламенту. Після перерви засідання до середи депутати залишились у сесійній залі. Після ночі у спальних мішках на підлозі депутати зранку знову заблокували трибуну.

Опозиційні депутати оголосили засідання парламенту незаконним і звернулися до спікера Андрея Данько за висновком Конституційного суду. Голова парламенту знову попросив їх звільнити трибуну або покинути сесійний зал.

"Ми залишаємося в парламенті, ми будемо на трибуні, поки не впадемо або поки ситуація не зміниться", - сказав депутат Мирослав Беблави.

В останній день лютого в Словаччині проходять парламентські вибори, і опозиція не згодна з тим, що парламент збирається обговорити соціальні заходи на суму понад 800 млн євро незадовго до голосування.

Урядова коаліція хоче в останній момент подвоїти дитячу допомогу, ввести 13-ту пенсію і скасувати віньєтки для легкових автомобілів до 3,5 тонн. Опозиція назвала це передвиборчою корупцією.