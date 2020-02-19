Конституційний суд Німеччини перевірить колишніх суддів на предмет зв’язків з нацистами

Конституційний суд Німеччини має намір перевірити передісторію своїх перших суддів на предмет зв'язків з нацистським режимом.

Про це заявив голова суду Андреас Восскуле, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Восскуле, зв'язки з нацистами були виявлені у двох або трьох суддів, і це необхідно розглядати як частину структурованого процесу.

У центрі розслідування перебуває Віллі Гейгер, який засідав у Конституційному суді в період з 1951 по 1977 рік. Повідомляється, що він виніс низку смертних вироків, головуючи в спеціальному суді за часів нацистів.

Міністерство юстиції Німеччини раніше провело власне розслідування, яке закінчилося в 2016 році. Було встановлено, що більше половини старших посадових осіб відомства були членами партії Адольфа Гітлера.

Аналогічні розслідування ведуться у федеральній прокуратурі та у федеральних судах.