Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Естонії засудив російську інтерпретацію Другої світової

США засудили нову агресію РФ та підтримали Зеленського

Україна запроваджує безвіз зі ще однією карибською країною

Ердоган: домовитися з РФ не вдалося, операція в Ідлібі неминуча






Конституційний суд Німеччини перевірить колишніх суддів на предмет зв’язків з нацистами

Середа, 19 лютого 2020, 14:52

Конституційний суд Німеччини має намір перевірити передісторію своїх перших суддів на предмет зв'язків з нацистським режимом.

Про це заявив голова суду Андреас Восскуле, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Восскуле, зв'язки з нацистами були виявлені у двох або трьох суддів, і це необхідно розглядати як частину структурованого процесу.

У центрі розслідування перебуває Віллі Гейгер, який засідав у Конституційному суді в період з 1951 по 1977 рік. Повідомляється, що він виніс низку смертних вироків, головуючи в спеціальному суді за часів нацистів.

Міністерство юстиції Німеччини раніше провело власне розслідування, яке закінчилося в 2016 році. Було встановлено, що більше половини старших посадових осіб відомства були членами партії Адольфа Гітлера.

Аналогічні розслідування ведуться у федеральній прокуратурі та у федеральних судах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua