Конституционный суд Германии проверит бывших судей на предмет связей с нацистами

Конституционный суд Германии намерен проверить предысторию своих первых судей на предмет связей с нацистским режимом.

Об этом заявил председатель суда Андреас Восскуле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Восскюле, По связи с нацистами были обнаружены у двух или трех судей, и это необходимо рассматривать как часть структурированного процесса.

В центре расследования находится Вилли Гейгер, который заседал в Конституционном суде в период с 1951 по 1977 год. Сообщается, что он вынес ряд смертных приговоров, председательствуя в специальном суде при нацистах.

Министерство юстиции Германии ранее провело собственное расследование, закончившееся в 2016 году. Было установлено, что более половины старших должностных лиц ведомства были членами партии Адольфа Гитлера.

Аналогичные расследования ведутся в федеральной прокуратуре и в федеральных судах.