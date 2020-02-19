Щодо німецьких ультраправих почали розслідування через "расистські" розмальовки

Німецькі слідчі проводять розслідування через організований регіональними парламентарями ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) захід, на якому роздавали розмальовки з зображеннями ксенофобського характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Захід АдН проходив у місті Крефельд у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

"Нам відомо про ці дитячі розмальовки. Скарга на парламентську группу АдН за підбурювання до ненависті вже надійшла" - повідомили в місцевій поліції.

Буклет має назву "Північний Рейн-Вестфалія для розфарбовування", і на одній сторінці зображені люди, що розмахують зброєю з автомобілів, багато з них тримають турецькі прапори.

На іншій сторінці можна побачити карикатури на жінок в паранджі і руку з ножем перед входом у басейн. Малюнок також показує стереотипні карикатури на людей з кістками в волоссі і товстими губами.

Парламентська група АдН назвала критику "нападом на свободу мистецтва і сатири". За словами політиків, йдеться про "художню книгу з сатиричними замальовками про ситуацію в країні".