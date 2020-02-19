В отношении немецких ультраправых начали расследование из-за "расистских" раскрасок

Немецкие следователи проводят расследование из-за организованного региональными парламентариями ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) мероприятия, на котором раздавали раскраски с изображениями ксенофобского характера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мероприятие АдГ проходило в городе Крефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Нам известно об этих детских раскрасках. Жалоба на парламентскую группу АдГ за подстрекательство к ненависти уже поступила", - сообщили в местной полиции.

Буклет имеет название "Северный Рейн-Вестфалия для раскрашивания", и на одной странице изображены люди, которые размахивают оружием из автомобилей, многие из них держат турецкие флаги.

На другой странице можно увидеть карикатуры на женщин в парандже и руку с ножом перед входом в бассейн. Рисунок также показывает стереотипные карикатуры на людей с костями в волосах и толстыми губами.

Парламентская группа АдГ назвала критику "нападением на свободу искусства и сатиры". По словам политиков, речь идет о "художественной книге с сатирическими зарисовками о ситуации в стране".