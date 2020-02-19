Меркель заявила, що не втручатиметься у вибори нового лідера її партії
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не втручатиметься у процес відбору кандидатів на посаду лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
"Я сказала, що не буду втручатися у питання того, хто очолить ХДС в майбутньому або хто буде кандидатом у канцлери", - сказала Меркель.
Вона зазначила, що її досвід показує, що "попередники повинні залишатися осторонь подібного. І я слідую цьому правилу".
"Однак, це не означає, що я не говорю з потенційними кандидатами", - сказала Меркель.
Нагадаємо, протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.
Це сталося після того, як ХДС в східному штаті Тюрингія проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.
Відомо, що колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.
Також серед претендентів голова комітету у закордонних справах бундестагу Норберт Реттген, прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
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