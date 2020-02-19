Меркель заявила, что не будет вмешиваться в выборы нового лидера ее партии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет вмешиваться в процесс отбора кандидатов на должность лидера Христианско-демократического союза (ХДС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Я сказала, что не буду вмешиваться в то, кто возглавит ХДС в будущем или кто будет кандидатом в канцлеры", - сказала Меркель.

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Она отметила, что ее опыт показывает, что "предшественники должны оставаться в стороне от подобного. И я следую этому правилу".

"Однако это не значит, что я не говорю с потенциальными кандидатами", - сказала Меркель.

Напомним, протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и после запуска процесса выбора кандидатов на пост канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Это произошло после того, как ХДС в восточном штате Тюрингия проигнорировала ее указания не поддерживать ультраправых в голосовании по избранию регионального премьера.

Известно, что бывший председатель парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Также среди претендентов – председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Йенс Шпан.

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