Генпрокурор Хорватії подав у відставку через членство в масонській ложі

Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич подав у відставку після того, як визнав свою приналежність до масонської ложі та закликів прем'єр-міністра Андрія Пленковича залишити посаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на HRT Vijesti.

"З першого і до сьогоднішнього дня я виконував обов'язки Генерального прокурора Республіки Хорватії з гордістю, відданістю, професіоналізмом і чесністю, керуючись у своїй роботі виключно Конституцією і законами Республіки Хорватії, що забезпечують незалежність Державної прокуратури", - заявив Єленич.

Він також заявив, що членство в масонській організації є законним, так як це офіційне об'єднання.

"І це жодним чином не вплинуло на виконання моїх обов'язків, але інсинуації в такій мірі перешкоджали продовженню виконання обов'язків Генерального прокурора Республіки Хорватії, що це практично стало неможливим. У той же час, прагнучи не переносити цей тягар на всю державну прокуратуру, я вважаю, що в обставинах, що склалися, це є єдиним моральним і відповідальним рішенням", - сказав Єленич.

Пленкович заявив сьогодні, що для генерального прокурора було б найбільш доцільним піти у відставку після підтвердження його членства в масонах. За його словами, якщо він сам цього не зробить, уряд винесе це рішення на засідання.

Президент Хорватії Зоран Мілановіч заявив, що членство в асоціації масонів державним службовцем ставить під сумнів його об'єктивність і лояльність.

"Насправді це в основному таємне товариство, і якщо ви займаєтеся якоюсь громадською роботою, ви надмірно ставите під сумнів вашу об'єктивність і лояльність до Конституції і законів. Це важливе установа, яке грає певну репресивну роль", - сказав Мілановіч.

Він також сказав, що "багато років тому" його запрошували приєднатися до масонів, але він відмовився.